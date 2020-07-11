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Податки на квартири в Україні: кому доведеться віддати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 12 лип, 2020 17:15
очень сложная тема.
кто-то живет в 80кв.м на окраине, ч дешёвой панельке, а у кого-то в центре те же 80 евадратов в 5 раз дороже...
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bob2019
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ruvex