Податки на квартири в Україні: кому доведеться віддати...

очень сложная тема.
кто-то живет в 80кв.м на окраине, ч дешёвой панельке, а у кого-то в центре те же 80 евадратов в 5 раз дороже...
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Додано: Нед 12 лип, 2020 17:15
очень сложная тема.
кто-то живет в 80кв.м на окраине, ч дешёвой панельке, а у кого-то в центре те же 80 евадратов в 5 раз дороже...
Додано: Нед 12 лип, 2020 20:03
Знавал одного из таких владельцев заводов,фабрик,пароходов.У него на все случаи жизни есть корочка.Он и чернобылец и ветеран афганской войны и почетный охотник и инвалид и т.д.Как то за бутылкой сказал,что знает полторы тысячи способов,как украсть из бюджета деньги на законных основаниях.Он мог просадить за вечер в казино 5 штук и в тоже время выесть мозг за 5 гривен.Такие не платили и платить не будут.
Додано: Нед 12 лип, 2020 20:11
В Киеве снять квартиру от 400 до 500 баксов месяц.Есть люди,у которых таких квартир десятки.Депутаты и криминал,сдающие в аренду МАФы и недвижимость ни хрена не платят,за исключением аренды за землю.А это пару сотен гривен в год за 200 м.кв.Эти тоже платить не будут.
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