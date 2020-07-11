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Податки на квартири в Україні:
кому доведеться віддати...

Податки на квартири в Україні: кому доведеться віддати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 17:15

очень сложная тема.
кто-то живет в 80кв.м на окраине, ч дешёвой панельке, а у кого-то в центре те же 80 евадратов в 5 раз дороже...
bob2019
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 20:03

Знавал одного из таких владельцев заводов,фабрик,пароходов.У него на все случаи жизни есть корочка.Он и чернобылец и ветеран афганской войны и почетный охотник и инвалид и т.д.Как то за бутылкой сказал,что знает полторы тысячи способов,как украсть из бюджета деньги на законных основаниях.Он мог просадить за вечер в казино 5 штук и в тоже время выесть мозг за 5 гривен.Такие не платили и платить не будут.
fedorov_rusland
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 20:11

В Киеве снять квартиру от 400 до 500 баксов месяц.Есть люди,у которых таких квартир десятки.Депутаты и криминал,сдающие в аренду МАФы и недвижимость ни хрена не платят,за исключением аренды за землю.А это пару сотен гривен в год за 200 м.кв.Эти тоже платить не будут.
fedorov_rusland
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