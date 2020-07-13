очень сложная тема.
кто-то живет в 80кв.м на окраине, ч дешёвой панельке, а у кого-то в центре те же 80 евадратов в 5 раз дороже...
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Додано: Нед 12 лип, 2020 17:15
очень сложная тема.
кто-то живет в 80кв.м на окраине, ч дешёвой панельке, а у кого-то в центре те же 80 евадратов в 5 раз дороже...
Додано: Нед 12 лип, 2020 20:03
Знавал одного из таких владельцев заводов,фабрик,пароходов.У него на все случаи жизни есть корочка.Он и чернобылец и ветеран афганской войны и почетный охотник и инвалид и т.д.Как то за бутылкой сказал,что знает полторы тысячи способов,как украсть из бюджета деньги на законных основаниях.Он мог просадить за вечер в казино 5 штук и в тоже время выесть мозг за 5 гривен.Такие не платили и платить не будут.
Додано: Нед 12 лип, 2020 20:11
В Киеве снять квартиру от 400 до 500 баксов месяц.Есть люди,у которых таких квартир десятки.Депутаты и криминал,сдающие в аренду МАФы и недвижимость ни хрена не платят,за исключением аренды за землю.А это пару сотен гривен в год за 200 м.кв.Эти тоже платить не будут.
Додано: Вів 14 лип, 2020 14:14
Такое ощущение, что государство тебе подарило эту квартиру в 61 кв. м. Работаешь, с тебя удерживают налоги. Не говоря уже о мутном вездесущем НДС. Насобирал, дождался, покупаешь квартиру - платишь за покупку налоги. Так потом еще заплати, что ты, раб, позволил себе не трущобы, а целых 61 метр! Которые и роскошью нельзя назвать, это не 200 метров! За свое же снова плати! Ганьба!!!
Додано: Вів 14 лип, 2020 16:37
Вранье.
На Печерске однокомнатная в хорошем состоянии максимум 10000 грн
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Вів 14 лип, 2020 16:45
Re: Податки на квартири в Україні: кому доведеться віддати..
У всех разное понимание хорошего состояния, но 10000 грн не потолок ни на Оболони, ни на левом берегу, а уж в прицентралье и 1000 баксов не редкость
И это для однушки
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