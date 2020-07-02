Олігарх і колишній власник «ПриватБанку» Ігор Коломойський подав чотири позови на експрезидента Петра Порошенка. Про це на брифінгу повідомив адвокат Порошенка Ігор Головань.
Дивися повний текст Коломойський подав чотири заяви до суду на Порошенка.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 10 лип, 2020 20:46
Коломойський подав чотири заяви до суду на Порошенка
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коломойський подав чотири заяви до суду на Порошенка.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|