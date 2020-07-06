Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оцінив нову редакцію закону про податок на сільгоспземлі.
Дивися повний текст Шмигаль прокоментував закон про податок на сільгоспземлю.
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 23:00
Шмигаль прокоментував закон про податок на сільгоспземлю
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Дивися повний текст Шмигаль прокоментував закон про податок на сільгоспземлю.
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