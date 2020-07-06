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Шмигаль прокоментував закон про податок на сільгоспземлю
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 10 лип, 2020 23:00
Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оцінив нову редакцію закону про податок на сільгоспземлі.
Дивися повний текст Шмигаль прокоментував закон про податок на сільгоспземлю
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 23:00
А когда начнут доплачивать мелким фермерам как в Европе?
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alex7gk
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