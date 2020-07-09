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За розсилку спаму українців
будуть штрафувати

За розсилку спаму українців будуть штрафувати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 23:57

За розсилку спаму українців будуть штрафувати

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект №3014.

Дивися повний текст За розсилку спаму українців будуть штрафувати.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 00:43

Критически важный закон, видно с деньгами совсем апофеоз.
ruvex
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