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За розсилку спаму українців будуть штрафувати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 10 лип, 2020 23:57
Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект №3014.
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Додано: Суб 11 лип, 2020 00:43
Критически важный закон, видно с деньгами совсем апофеоз.
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