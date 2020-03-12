Про це повідомляє оператор проекту, передає ТАСС.
Дивися повний текст \"Північний потік\" зупинять - ЗМІ.
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Додано: Суб 11 лип, 2020 00:52
"Північний потік" зупинять - ЗМІ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Північний потік\" зупинять - ЗМІ.
Додано: Суб 11 лип, 2020 00:52
Все гораздо проще. Никому из газ не нужен. Не продали они газа на этот период в Европу... Совсем...
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