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"Північний потік"
зупинять - ЗМІ

"Північний потік" зупинять - ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 00:52

"Північний потік" зупинять - ЗМІ

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє оператор проекту, передає ТАСС.

Дивися повний текст \"Північний потік\" зупинять - ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 00:52

Все гораздо проще. Никому из газ не нужен. Не продали они газа на этот период в Европу... Совсем...
JustAMan
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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