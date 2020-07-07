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Українці можуть втратити все
накопичене на старість:...

Українці можуть втратити все накопичене на старість:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 09:45

Українці можуть втратити все накопичене на старість:...

Пропонуємо до обговорення:
Таку тривожну думку озвучив директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Дивися повний текст Українці можуть втратити все накопичене на старість: прогноз економіста.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 09:45

У якій валюті будуть накопичувати? Бананові шкірки будуть сушити і відкладати? Всі накопичувальні програми провалились з тріском через падіння гривні, довіри нуль, індексація не працює. Років через пять десять при умові фінансової стабільності, можна повернутись до цієї теми, а зараз людина скоріше вкладе накопичення у нерухомість, ніж у черговий лохотрон.
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 09:46

Ещё забыли указать что накапливать можно только в гривне. А пенсионные фонды будут инвестировать эти деньги в отечественные банки и акции. С гривней, банками и недостроем людей кидают постоянно. Теперь нужно людей и с пенсиями опрокинуть.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 10:10

Ну че ,есть кто из будущего? Делитесь информацией как оно будет.:)
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