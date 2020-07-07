Таку тривожну думку озвучив директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.
Дивися повний текст Українці можуть втратити все накопичене на старість: прогноз економіста.
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Додано: Суб 11 лип, 2020 09:45
Українці можуть втратити все накопичене на старість:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці можуть втратити все накопичене на старість: прогноз економіста.
Додано: Суб 11 лип, 2020 09:45
У якій валюті будуть накопичувати? Бананові шкірки будуть сушити і відкладати? Всі накопичувальні програми провалились з тріском через падіння гривні, довіри нуль, індексація не працює. Років через пять десять при умові фінансової стабільності, можна повернутись до цієї теми, а зараз людина скоріше вкладе накопичення у нерухомість, ніж у черговий лохотрон.
Додано: Суб 11 лип, 2020 09:46
Ещё забыли указать что накапливать можно только в гривне. А пенсионные фонды будут инвестировать эти деньги в отечественные банки и акции. С гривней, банками и недостроем людей кидают постоянно. Теперь нужно людей и с пенсиями опрокинуть.
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