|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 11 лип, 2020 16:10
Так а что тут думать - эта система и есть лохотрон. Давайте посмотрим на сколько девальвировала гривна: С 2,5 до 27 грн за доллар, тоесть в 11 раз за 25 лет. Даже если вы будете вносить тысячи сейчас, через 25 лет это будут фантики или копейки. Проще уж купить квартиру и сдавать в аренду. Это и будет ваша пенсия.
Додано: Суб 11 лип, 2020 16:29
Re: Українці можуть втратити все накопичене на старість:...
Держава не має гарантувати те, що можуть втратити українці. Головне, щоб украінци на окупованих територіях отримували своє кровне з ще не приєднаних територій вчасно і в повному обсязі.
Додано: Суб 11 лип, 2020 17:44
2-7% лучше откладывать в долларах и на старость купить квартиру под сдачу в аренду, она принесет больше дохода, чем любая пенсия и останется детям. Почему государтство или фонд должны накапливать мои деньги? Я и сам могу.
|