Українці можуть втратити все накопичене на старість:...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 12 лип, 2020 07:59
Чому в нібито економічному аналізі у автора, а особливо коментаторів публікацій такі загорнені уявлення про дійсність? Говорила, балакала - сіла та заплакала!
Запропонуйте щось своє! Виглядає що самі нічого не знають, а плач Ярославни на всю округу провокують.
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valik1602mister
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