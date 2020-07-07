RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українці можуть втратити все
накопичене на старість:...

Українці можуть втратити все накопичене на старість:...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 07:59

Чому в нібито економічному аналізі у автора, а особливо коментаторів публікацій такі загорнені уявлення про дійсність? Говорила, балакала - сіла та заплакала!
Запропонуйте щось своє! Виглядає що самі нічого не знають, а плач Ярославни на всю округу провокують.
valik1602mister
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6
З нами з: 13.01.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 11:00

И саме головне у нас немає армії пенсіонерів це замиливання очей. Їх стільки в процентному відношенні до працюючих як і в 2000 роках. У вас як заїло пластинку, щось придумаем и жуємо не існуючи проблему десятиліттями, ще не набидло.
silversmmak
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18
З нами з: 03.08.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 11:13

Как много вопросов! Каждый работающий... а работающий по-черному? Обязан отчислять, а почему тогда вилка от 2 до 7%? Если это частный фонд, то может ли он быть американским, швейцарским, китайским?
astatempo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 224
З нами з: 02.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 11:25

  straponesa написав:Посмотрите на пример накопительный пенсионной системы в Казахстане, России, Чили и все будет ясно. Нас ждёт большой кидок!

Скажіть, а це не ви подруга Лещенко? :shock:
change_pm
 
Повідомлень: 1568
З нами з: 03.02.16
Подякував: 24 раз.
Подякували: 339 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українці зможуть брати іпотеку під 10%. Треба тільки... 1, 2
R2 » П'ят 10 лип, 2020 09:44
10 558
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лип, 2020 17:09
Igorten
В Україні можуть створити новий вищий суд і забрати...
R2 » П'ят 10 лип, 2020 15:51
1 92
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лип, 2020 15:51
igorbuda52
Українці потрапляють на сайти-підробки і втрачають...
R2 » Вів 07 лип, 2020 16:08
2 112
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 лип, 2020 18:26
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (25232)
12.07.2020 12:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.