|
|
|
Українці можуть втратити все накопичене на старість:...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 12 лип, 2020 07:59
Чому в нібито економічному аналізі у автора, а особливо коментаторів публікацій такі загорнені уявлення про дійсність? Говорила, балакала - сіла та заплакала!
Запропонуйте щось своє! Виглядає що самі нічого не знають, а плач Ярославни на всю округу провокують.
-
valik1602mister
-
-
- Повідомлень: 6
- З нами з: 13.01.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 12 лип, 2020 11:00
И саме головне у нас немає армії пенсіонерів це замиливання очей. Їх стільки в процентному відношенні до працюючих як і в 2000 роках. У вас як заїло пластинку, щось придумаем и жуємо не існуючи проблему десятиліттями, ще не набидло.
-
silversmmak
-
-
- Повідомлень: 18
- З нами з: 03.08.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 12 лип, 2020 11:13
Как много вопросов! Каждый работающий... а работающий по-черному? Обязан отчислять, а почему тогда вилка от 2 до 7%? Если это частный фонд, то может ли он быть американским, швейцарским, китайским?
-
astatempo
-
-
- Повідомлень: 224
- З нами з: 02.02.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 36 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 12 лип, 2020 11:25
straponesa написав:
Посмотрите на пример накопительный пенсионной системы в Казахстане, России, Чили и все будет ясно. Нас ждёт большой кидок!
Скажіть, а це не ви подруга Лещенко?
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 1568
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 339 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 12 лип, 2020 11:30
В нас така країна і економіка тому, що ми і наші батьки її такою зробили. На що заслужили те і маємо. Були б ми єдині і вірні один одному була б інша ситуація. А проблема в освіті. В усіх розвинутих країнах з садочка до четвертого класу створюють порядного,чесного,громадянина-патріота на підсвідомості а потім дають знання по предметах.
-
igordatsko
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 12.07.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 12 лип, 2020 13:41
valik1602mister написав:
Чому в нібито економічному аналізі у автора, а особливо коментаторів публікацій такі загорнені уявлення про дійсність? Говорила, балакала - сіла та заплакала!
Запропонуйте щось своє! Виглядає що самі нічого не знають, а плач Ярославни на всю округу провокують.
Свій варіант?
Залиште людей в спокої. Вони самі собі назбирають на пенсію.
Хто захоче самостійно підпише договір з накопичення пенсії, але це буде його рішення.
Підходить?
Я не хочу віддавати свої гроші невідомо кому.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
-
cannabis_ua
-
-
- Повідомлень: 2814
- З нами з: 27.02.09
- Подякував: 230 раз.
- Подякували: 586 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: cannabis_ua
, summacut
і 8 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|