Українці можуть втратити все накопичене на старість:...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 11 лип, 2020 16:24
Не те, що приватним фондам немає довіри, а і державі також. В історії нашій ми це вже проходили. Поки існує у нас така нестабільна держава, яка і так всім винна, двох копійок їй довіряти не можна.
Додано: Суб 11 лип, 2020 17:44
2-7% лучше откладывать в долларах и на старость купить квартиру под сдачу в аренду, она принесет больше дохода, чем любая пенсия и останется детям. Почему государтство или фонд должны накапливать мои деньги? Я и сам могу.
Додано: Нед 12 лип, 2020 07:59
Чому в нібито економічному аналізі у автора, а особливо коментаторів публікацій такі загорнені уявлення про дійсність? Говорила, балакала - сіла та заплакала!
Запропонуйте щось своє! Виглядає що самі нічого не знають, а плач Ярославни на всю округу провокують.
Додано: Нед 12 лип, 2020 11:00
И саме головне у нас немає армії пенсіонерів це замиливання очей. Їх стільки в процентному відношенні до працюючих як і в 2000 роках. У вас як заїло пластинку, щось придумаем и жуємо не існуючи проблему десятиліттями, ще не набидло.
Додано: Нед 12 лип, 2020 11:13
Как много вопросов! Каждый работающий... а работающий по-черному? Обязан отчислять, а почему тогда вилка от 2 до 7%? Если это частный фонд, то может ли он быть американским, швейцарским, китайским?
Додано: Нед 12 лип, 2020 11:25
Додано: Нед 12 лип, 2020 11:30
В нас така країна і економіка тому, що ми і наші батьки її такою зробили. На що заслужили те і маємо. Були б ми єдині і вірні один одному була б інша ситуація. А проблема в освіті. В усіх розвинутих країнах з садочка до четвертого класу створюють порядного,чесного,громадянина-патріота на підсвідомості а потім дають знання по предметах.
Додано: Нед 12 лип, 2020 13:41
Свій варіант?
Залиште людей в спокої. Вони самі собі назбирають на пенсію.
Хто захоче самостійно підпише договір з накопичення пенсії, але це буде його рішення.
Підходить?
Я не хочу віддавати свої гроші невідомо кому.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Нед 12 лип, 2020 13:48
В розвинених країнах діють закони. В розвинених країнах людей на вулицях не вбивають із патріотичними гаслами. В розвинених країнах немає такої кількості пільг. В розвинених країнах за несплату податків можеш опинитися за гратами....
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Нед 12 лип, 2020 14:00
А давайте подойдём к проблеме немного с другой стороны. Автор пишет "Те, кто работает (а точнее те, кто платит налоги), уже не в состоянии содержать растущую армию пенсионеров." С какого перепугу кому-то кого-то содержать. Каждый САМ СЕБЕ годами зарабатывал на пенсию. То есть ежемесячно отчислял деньги на определённый счет. Свой личный счет. Государство пользовалось все эти годы его средствами, а теперь оказывается этого человека не за что больше содержать.
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