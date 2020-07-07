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Українці можуть втратити все
накопичене на старість:...

Українці можуть втратити все накопичене на старість:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 14:14

Нет денег пенсионерам, но есть на увеличение зарплат чиновникам, создание ВР новых никому не нужных комиссий... Развивать промышленность- рукожопые, а главное себя любимых не забыть при дележе бюджета.
vasileus52
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 14:15

Re: Українці можуть втратити все накопичене на старість:...

madeinussr64 написав:А давайте подойдём к проблеме немного с другой стороны. Автор пишет "Те, кто работает (а точнее те, кто платит налоги), уже не в состоянии содержать растущую армию пенсионеров." С какого перепугу кому-то кого-то содержать. Каждый САМ СЕБЕ годами зарабатывал на пенсию. То есть ежемесячно отчислял деньги на определённый счет. Свой личный счет. Государство пользовалось все эти годы его средствами, а теперь оказывается этого человека не за что больше содержать.
Никогда никто ни на какой счёт не отчислял, отчисления все шли и идут на пенсии дпугим, учите матчасть
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 15:22

Автор дилетант и паникер или хуже того, провокатор. Не имея понятия о мировых ведущих компаниях по накопительному страхованию жизни и здоровья. Как говаривал, не без известный, Остап Бендер, убивать надо таких знатоков,,,,
fedorinf
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 15:39

  madeinussr64 написав:А давайте подойдём к проблеме немного с другой стороны. Автор пишет "Те, кто работает (а точнее те, кто платит налоги), уже не в состоянии содержать растущую армию пенсионеров." С какого перепугу кому-то кого-то содержать. Каждый САМ СЕБЕ годами зарабатывал на пенсию. То есть ежемесячно отчислял деньги на определённый счет. Свой личный счет. Государство пользовалось все эти годы его средствами, а теперь оказывается этого человека не за что больше содержать.

Не было у государства этих средств. В этом смысл солидарной системы - деньги из налогов сразу платились пенсионерам транзитом через пенсионный фонд.
astatempo
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