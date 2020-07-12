|
|
|
Українці можуть втратити все накопичене на старість:...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 12 лип, 2020 14:14
Нет денег пенсионерам, но есть на увеличение зарплат чиновникам, создание ВР новых никому не нужных комиссий... Развивать промышленность- рукожопые, а главное себя любимых не забыть при дележе бюджета.
-
vasileus52
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 12.07.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 12 лип, 2020 14:15
madeinussr64 написав:А давайте подойдём к проблеме немного с другой стороны. Автор пишет "Те, кто работает (а точнее те, кто платит налоги), уже не в состоянии содержать растущую армию пенсионеров." С какого перепугу кому-то кого-то содержать. Каждый САМ СЕБЕ годами зарабатывал на пенсию. То есть ежемесячно отчислял деньги на определённый счет. Свой личный счет. Государство пользовалось все эти годы его средствами, а теперь оказывается этого человека не за что больше содержать.
Никогда никто ни на какой счёт не отчислял, отчисления все шли и идут на пенсии дпугим, учите матчасть
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 27532
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1166 раз.
- Подякували: 6571 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Нед 12 лип, 2020 15:22
Автор дилетант и паникер или хуже того, провокатор. Не имея понятия о мировых ведущих компаниях по накопительному страхованию жизни и здоровья. Как говаривал, не без известный, Остап Бендер, убивать надо таких знатоков,,,,
-
fedorinf
-
-
- Повідомлень: 10
- З нами з: 17.06.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 12 лип, 2020 15:39
madeinussr64 написав:
А давайте подойдём к проблеме немного с другой стороны. Автор пишет "Те, кто работает (а точнее те, кто платит налоги), уже не в состоянии содержать растущую армию пенсионеров." С какого перепугу кому-то кого-то содержать. Каждый САМ СЕБЕ годами зарабатывал на пенсию. То есть ежемесячно отчислял деньги на определённый счет. Свой личный счет. Государство пользовалось все эти годы его средствами, а теперь оказывается этого человека не за что больше содержать.
Не было у государства этих средств. В этом смысл солидарной системы - деньги из налогов сразу платились пенсионерам транзитом через пенсионный фонд.
-
astatempo
-
-
- Повідомлень: 225
- З нами з: 02.02.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 36 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 12 лип, 2020 22:15
fedorinf написав:
Автор дилетант и паникер или хуже того, провокатор. Не имея понятия о мировых ведущих компаниях по накопительному страхованию жизни и здоровья. Как говаривал, не без известный, Остап Бендер, убивать надо таких знатоков,,,,
Где Украина, а где мировые ведущие компании?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
-
cannabis_ua
-
-
- Повідомлень: 2816
- З нами з: 27.02.09
- Подякував: 230 раз.
- Подякували: 586 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 12 лип, 2020 22:40
madeinussr64 написав:
А давайте підійдемо до проблеми трохи з іншого боку. Автор пише "Ті, хто працює (а точніше ті, хто платить податки), вже не в змозі утримувати зростаючу армію пенсіонерів." З якого переляку комусь когось утримувати. Кожен САМ СОБІ роками заробляв на пенсію. Тобто щомісяця відраховував гроші на певний рахунок. Свій особистий рахунок. Держава користувалося всі ці роки його засобами, а тепер виявляється цю людину нема за що більше утримувати.
Почитайте як працює солідарна система. Ніхто на свій особистий рахунок гроші не відраховував, все йшло на виплати пенсіонерам. Якраз пропонується ввести накопичувальну систему, щоб кожен сам собі накопичував на пенсію на своєму персональному рахунку.
-
0mage0
-
-
- Повідомлень: 2218
- З нами з: 17.03.14
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 381 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|17
|1727
|
|
|10
|563
|
|
|1
|97
|
|