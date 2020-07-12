|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 12 лип, 2020 14:14
Нет денег пенсионерам, но есть на увеличение зарплат чиновникам, создание ВР новых никому не нужных комиссий... Развивать промышленность- рукожопые, а главное себя любимых не забыть при дележе бюджета.
Додано: Нед 12 лип, 2020 14:15
Re: Українці можуть втратити все накопичене на старість:...
Никогда никто ни на какой счёт не отчислял, отчисления все шли и идут на пенсии дпугим, учите матчасть
Додано: Нед 12 лип, 2020 15:22
Автор дилетант и паникер или хуже того, провокатор. Не имея понятия о мировых ведущих компаниях по накопительному страхованию жизни и здоровья. Как говаривал, не без известный, Остап Бендер, убивать надо таких знатоков,,,,
Додано: Нед 12 лип, 2020 15:39
Не было у государства этих средств. В этом смысл солидарной системы - деньги из налогов сразу платились пенсионерам транзитом через пенсионный фонд.
Додано: Нед 12 лип, 2020 22:15
Где Украина, а где мировые ведущие компании?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Нед 12 лип, 2020 22:40
Почитайте як працює солідарна система. Ніхто на свій особистий рахунок гроші не відраховував, все йшло на виплати пенсіонерам. Якраз пропонується ввести накопичувальну систему, щоб кожен сам собі накопичував на пенсію на своєму персональному рахунку.
Додано: Пон 13 лип, 2020 07:04
Якась маніпулятивна маячня журнашлюх олігархів... Хтось взагалі задумувався, що українців стрижуть як овець які мусять сплачувати податки на роботі, в супермаркеті, в сферах послуг, акциз на авто, за послуги різних установ і податки на власність - це навіть не 50 відсотків доходу, а сволота і далі бреше що грошей на пенсії не вистачає... Може потрібно не красти мілліардами через різні схеми??
Додано: Пон 13 лип, 2020 14:30
Это будет работать, только не в нашей стране. Где доллар с 1998 года вырос с 1,80 грн. до 28 и соответственно инфляция. Поэтому для нас это сказка, самый лучший фонд для нас, накапливать лично в долларах.
В противном случае, через двадцать лет получишь фантики ни чего не стоящие, либо банкротство компаний как было в 2008 году.
Зараз переглядають цей форум: hno3 і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|