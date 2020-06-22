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Запаси зерна в світі досягнуть
20-річного максимуму...

Запаси зерна в світі досягнуть 20-річного максимуму...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 10:11

Запаси зерна в світі досягнуть 20-річного максимуму...

Пропонуємо до обговорення:
Виробництво зернових у світі в 2020 році має досягти рекорду в 2790 млн т - на 9,3 млн тонн вище травневого прогнозу, а також перевищити встановлений в 2019 році рекорд на цілих 3%.

Дивися повний текст Запаси зерна в світі досягнуть 20-річного максимуму через рекордний урожай в 2020.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 10:11

Я щось не можу зрозуміти, кому повиплачували компенсації "у звязку з посухою"
svyatoslav_hromyak
 
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