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Дивися повний текст Скільки коштують приватні будинки в передмісті Києва (інфографіка).
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Додано: Суб 11 лип, 2020 14:02
Скільки коштують приватні будинки в передмісті Києва...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки коштують приватні будинки в передмісті Києва (інфографіка).
Додано: Суб 11 лип, 2020 14:02
Какой-то бред, в табличке цена кв.м. в гривне например в первой строчке 771 грн/кв.м. (это что, реально такие цены??). А в долларах 20 742 долл./кв.м. - это что, у нас выходит доллар дешевле гривни? Да и в долларах цены какие-то невероятные для пригорода, я понимаю еще в черте города $20К долларов за квадрат, но не за городом же.
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