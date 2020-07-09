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Скільки коштують приватні
будинки в передмісті Києва...

Скільки коштують приватні будинки в передмісті Києва...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 14:02

Скільки коштують приватні будинки в передмісті Києва...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише "100realty.ua

Дивися повний текст Скільки коштують приватні будинки в передмісті Києва (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 14:02

Какой-то бред, в табличке цена кв.м. в гривне например в первой строчке 771 грн/кв.м. (это что, реально такие цены??). А в долларах 20 742 долл./кв.м. - это что, у нас выходит доллар дешевле гривни? Да и в долларах цены какие-то невероятные для пригорода, я понимаю еще в черте города $20К долларов за квадрат, но не за городом же.
sich
 
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