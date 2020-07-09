Скільки коштують приватні будинки в передмісті Києва...

Додано: Нед 12 лип, 2020 11:33

Это изначально глупая идея - сравнивать стоимость м2 при оценке загородного дома. Это, примерно, как сказать - сейчас стоимость автомобиля оценивается в 100у.е. за см3 объема двигателя. Прикольно, правда? Потому что в одном случае этот см3 находится в новом мерседесе, а в другом - в старом ланосе.Кто реально интересовался ценой домов, тот понимает, что даже соседи влияют на цену дома. Один и тот же дом (как техническая конструкция, конечно) в одном случае может стоять возле мусорки или свинофермы, а в другом случае - на опушке леса, возле озера. Вы думаете, что у них будет одна цена за м2 ? Конечно, нет. Так смысл сравнивать этот параметр ? Глупость.PS: кстати, можно еще вывести цену автомобиля в зависимости от его веса, длины или размера колёс. Глядишь и найдется параметр, по которому Таврия окажется круче мерседеса