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Названо штрафи для мотоциклів, мопедів та скутерів в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 11 лип, 2020 14:05
Пропонуємо до обговорення:
За їзду без прав на мопеді, так само як і на будь-якому транспортному засобі, в Україні передбачений штраф у розмірі 425 грн, згідно зі ст. 126, ч. 1 КУпАП.
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