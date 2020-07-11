RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Названо штрафи для мотоциклів,
мопедів та скутерів в Україні

Названо штрафи для мотоциклів, мопедів та скутерів в Україні
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 14:05

Названо штрафи для мотоциклів, мопедів та скутерів в Україні

Пропонуємо до обговорення:
За їзду без прав на мопеді, так само як і на будь-якому транспортному засобі, в Україні передбачений штраф у розмірі 425 грн, згідно зі ст. 126, ч. 1 КУпАП.

Дивися повний текст Названо штрафи для мотоциклів, мопедів та скутерів в Україні.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89209
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 21:44

Когда наша долбанная полиция будет бороться с ночными гонщиками-беспредельщиками?Нет у нас полиции,видно...
Scotch
 
Повідомлень: 644
З нами з: 01.08.10
Подякував: 77 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Прожитковий мінімум в Україні і в світі: в США...
R2 » Суб 11 лип, 2020 21:53
1 48
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 лип, 2020 21:53
Scotch
В Україні скасують частину пенсій: у Пенсійному фонді...
R2 » Суб 11 лип, 2020 15:34
1 105
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 лип, 2020 21:37
Scotch
Податки на квартири в Україні: кому доведеться віддати... 1, 2
R2 » П'ят 10 лип, 2020 20:44
10 1663
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 лип, 2020 11:55
freeze

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.