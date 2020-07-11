За їзду без прав на мопеді, так само як і на будь-якому транспортному засобі, в Україні передбачений штраф у розмірі 425 грн, згідно зі ст. 126, ч. 1 КУпАП.
Дивися повний текст Названо штрафи для мотоциклів, мопедів та скутерів в Україні.
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Додано: Суб 11 лип, 2020 14:05
Названо штрафи для мотоциклів, мопедів та скутерів в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названо штрафи для мотоциклів, мопедів та скутерів в Україні.
Додано: Суб 11 лип, 2020 21:44
Когда наша долбанная полиция будет бороться с ночными гонщиками-беспредельщиками?Нет у нас полиции,видно...
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