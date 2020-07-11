За їзду без прав на мопеді, так само як і на будь-якому транспортному засобі, в Україні передбачений штраф у розмірі 425 грн, згідно зі ст. 126, ч. 1 КУпАП.
Дивися повний текст Названо штрафи для мотоциклів, мопедів та скутерів в Україні.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 11 лип, 2020 14:05
Названо штрафи для мотоциклів, мопедів та скутерів в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названо штрафи для мотоциклів, мопедів та скутерів в Україні.
Додано: Суб 11 лип, 2020 21:44
Когда наша долбанная полиция будет бороться с ночными гонщиками-беспредельщиками?Нет у нас полиции,видно...
Додано: Нед 12 лип, 2020 01:37
Re: Названо штрафи для мотоциклів, мопедів та скутерів в Укр
а де обов`язкова наявність номерних знаков та страховки?
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Нед 12 лип, 2020 01:56
Re: Названо штрафи для мотоциклів, мопедів та скутерів в Укр
ой смешно то как , хоть мульйон штраф , пока не будет мото полиции эти штрафы до фени угнаться за мотоциклом на авто не реально , даже пересади нашего нынешнего патрульного на байк так он себя убет быстрей чем догонит опытного байкера и уж тем более велосипедиста.
Ну разве что облаву устроят перекроют все дороги и то уедет парком
А вот у наших соседей за поребриком кое-где есть мото полиция .
будете набирать в мото полицию - обращайтесь в личные сообщения хотя меня в обычную не взяли забраковали почему-то , думаю\знаю блат\корупция рулит , а ведь хотел на админ работу в полицию, ну и зря сами виноваты ....
Ваши штрафы на смех - мы почитали посмеялись и пошли выбирать очередной байк без документов
Додано: Нед 12 лип, 2020 01:58
ще кілька років тому були гайці на байках і кудись пропали.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
|