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Названо штрафи для мотоциклів,
мопедів та скутерів в Україні

Названо штрафи для мотоциклів, мопедів та скутерів в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 05:08

Пробачте..краще вам про заводи журитись. Тей вам жити стане добре. Я купив мопед а чи вдягати шлем то моя безпека. Хочете з цих людей ще грошей, то можете помилитися з АПЕТИТОМ.
stas_bondarenko_04
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 09:53

С прошлого года 10 июня скутер до 50 кубов прировняли к механическому транспорту.
koliaromaha
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 10:20

Когда начнут наказывать этих детей и их родителей тоже надо наказывать
makslogvinovskij
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