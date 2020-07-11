Названо штрафи для мотоциклів, мопедів та скутерів в Україні

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 12 лип, 2020 05:08
Пробачте..краще вам про заводи журитись. Тей вам жити стане добре. Я купив мопед а чи вдягати шлем то моя безпека. Хочете з цих людей ще грошей, то можете помилитися з АПЕТИТОМ.
Додано: Нед 12 лип, 2020 09:53
С прошлого года 10 июня скутер до 50 кубов прировняли к механическому транспорту.
Додано: Нед 12 лип, 2020 10:20
Когда начнут наказывать этих детей и их родителей тоже надо наказывать
Додано: Нед 12 лип, 2020 12:01
За езду без прав штраф 425 грн. А если есть права, но не открыта категория (например открыта категория мотоцикла, но не открыта категория мопеда - штраф 510 грн. Где логика?
Додано: Нед 12 лип, 2020 12:40
Мотоцикліст оплатить за перевищення-насмішили, як ви цей факт зафіксуєте, може заставите мотозаводи номерну площадку під фарою ставити, щоб ваші камери на вас з них працювали?
Додано: Нед 12 лип, 2020 13:38
Наказание в виде штрафа езды на скутере до 50куб.я понимаю, это правильно а вот, требовать права,мне кажется это ни к чему!
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