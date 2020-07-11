Названо штрафи для мотоциклів, мопедів та скутерів в Україні

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 12 лип, 2020 05:08
Пробачте..краще вам про заводи журитись. Тей вам жити стане добре. Я купив мопед а чи вдягати шлем то моя безпека. Хочете з цих людей ще грошей, то можете помилитися з АПЕТИТОМ.
Додано: Нед 12 лип, 2020 09:53
С прошлого года 10 июня скутер до 50 кубов прировняли к механическому транспорту.
Додано: Нед 12 лип, 2020 10:20
Когда начнут наказывать этих детей и их родителей тоже надо наказывать
Додано: Нед 12 лип, 2020 12:01
За езду без прав штраф 425 грн. А если есть права, но не открыта категория (например открыта категория мотоцикла, но не открыта категория мопеда - штраф 510 грн. Где логика?
Додано: Нед 12 лип, 2020 12:40
Мотоцикліст оплатить за перевищення-насмішили, як ви цей факт зафіксуєте, може заставите мотозаводи номерну площадку під фарою ставити, щоб ваші камери на вас з них працювали?
Додано: Нед 12 лип, 2020 13:38
Наказание в виде штрафа езды на скутере до 50куб.я понимаю, это правильно а вот, требовать права,мне кажется это ни к чему!
Додано: Нед 12 лип, 2020 19:13
До чого тільки не додумалися! До штрафів, підвищення тарифів на транспортування газу та електроенергії, до всіляких інших податків! Все про людей "дбають", не забувають про них, особливо на предмет всмоктування грошей...
Цікаво, а чи будуть наші можновладці дійсно дбати про НАРОД, країну, а не про себе, та всяких там ахметових-коломойських, які вже ледь животіють... Вино старе п'ють, сир з пліснявою вживають, машини без даху...
Додано: Нед 12 лип, 2020 20:39
Чому в школах немає обов'язкового предмету правила дорожнього руху, очевидно комусь це вигідно тим хто продає камери, поліції , державі можна поповнити бюджет, автосервісам, автосалонам, автозаводах і так далі . Правила дорожнього руху потрібно викладати у школах хоча один урок на тиждень і за 3-4 роки всі вивчать
Додано: Нед 12 лип, 2020 23:23
то по твоему права надо вообще отменить?
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