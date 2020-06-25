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Марченко підтримав посилення
покарань за борги за комуналку

Марченко підтримав посилення покарань за борги за комуналку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 14:14

Марченко підтримав посилення покарань за борги за комуналку

Пропонуємо до обговорення:
Про це він розповів в інтерв'ю.

Дивися повний текст Марченко підтримав посилення покарань за борги за комуналку.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 14:14

Коммунальные услуги - это прежде всего услуги. И нет никакого законного права вымогать ими пользоваться, если у потребителя нет средств на их оплату! Нет оплаты за усугу - прекратите ее оказывать! Разработайте законодательство прекращения оказания услуг. Например,отключение отопления. И не надо придумывать, что даже со срезанными батареями будет отапливаться помещение за счёт соседей и общих мест пользования. Сейчас теплоэнерго в городах и жэки, как рекитиры в 90-х, а государство их крышует. Ещё и на "счётчик" всех хотят поставить.
pobytt
 
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