Про це він розповів в інтерв'ю.
Дивися повний текст Марченко підтримав посилення покарань за борги за комуналку.
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Додано: Суб 11 лип, 2020 14:14
Марченко підтримав посилення покарань за борги за комуналку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Марченко підтримав посилення покарань за борги за комуналку.
Додано: Суб 11 лип, 2020 14:14
Коммунальные услуги - это прежде всего услуги. И нет никакого законного права вымогать ими пользоваться, если у потребителя нет средств на их оплату! Нет оплаты за усугу - прекратите ее оказывать! Разработайте законодательство прекращения оказания услуг. Например,отключение отопления. И не надо придумывать, что даже со срезанными батареями будет отапливаться помещение за счёт соседей и общих мест пользования. Сейчас теплоэнерго в городах и жэки, как рекитиры в 90-х, а государство их крышует. Ещё и на "счётчик" всех хотят поставить.
Додано: Суб 11 лип, 2020 14:44
Не оплачивают услуги не оказывайте их!
Навязывание услуг незаконно!
Смотрите пример европейских стран!
Додано: Суб 11 лип, 2020 16:26
Я также считаю что нужна жешче наказивать и коррумпируваную коммунальную мафию за качество воды которую без очистки уже никто не пьет за холодные трубы и за ремонты труб крыш и подьездов которых никогда нет. Сколько он хочет 20% ? да хоть 100!
Додано: Суб 11 лип, 2020 17:10
Если человеку нужна услуга, то он платит и получает услугу. Если человеку не нужна услуга он не платит и услуга не оказывается. Так работает нормальный рынок услуг.
А в данном случае идёт незаконное навязывание услуг, отсюда и возникают незаконные долги. Не платят - не оказывайте услугу.
Есть предоплата - оказывайте услугу, нет не окаывайте. И не будет долгов, которые искусственно раздуваются путём навязывания ненужных, некачественных и дорогих услуг, с принуждением платить за то что человеку не нужно.
Додано: Суб 11 лип, 2020 19:28
Логіка як у чукчі -- відсоток оплат знизився, бо забрали пеню, а може тому, що доходів у людей не було через карантин. З такою логікою -- іди танцювати танець весни, бо зима ніколи не закінчиться.
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