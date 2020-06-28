Марченко підтримав посилення покарань за борги за комуналку

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 12 лип, 2020 05:09
А почему не штрафуют предприятие которое 8 месяцев не выплачивает зароботную плату выплатят зарплату погасим коммуналку
Додано: Нед 12 лип, 2020 15:38
Re: Марченко підтримав посилення покарань за борги за комуна
Как вы вообще представляете "срезать батареи" в чьей то квартире, никто никаких "мастеров" к себе не пустит, и будет прав, а иначе при вертикальной разводке никак. И даже если перекрыть/отрезать батареи, стояки никуда не денутся, и пользоваться чужим теплом он все равно будет.
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