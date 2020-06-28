Марченко підтримав посилення покарань за борги за комуналку

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 12 лип, 2020 05:09
А почему не штрафуют предприятие которое 8 месяцев не выплачивает зароботную плату выплатят зарплату погасим коммуналку
Додано: Нед 12 лип, 2020 15:38
Re: Марченко підтримав посилення покарань за борги за комуна
Как вы вообще представляете "срезать батареи" в чьей то квартире, никто никаких "мастеров" к себе не пустит, и будет прав, а иначе при вертикальной разводке никак. И даже если перекрыть/отрезать батареи, стояки никуда не денутся, и пользоваться чужим теплом он все равно будет.
Додано: Нед 12 лип, 2020 20:07
сначало обеспеч народ достойной зарплатой а потом что-то требуй! Вы там пишите что вам 47 тысяч не хватает а сами находитесь на исджевении у народа , получаете по 47 тысяч а в декларациях миллионы . Вам не стыдно совесть потеряли нет денег на пенсии заберите миллионы у иностранцев что живут за счёт Украины зарплаты больше чем у американского президента! Боитесь что воровать будет на пожизненно пару посадите остальные задуматься могут
Додано: Нед 12 лип, 2020 21:42
Хватит тут фонить несчастные , вы хотите нехера ни делать ,не за что не платить, и что бы вам за это ничего не было, дайте им парковки в парадном каждому , зарплаты несусветные, ипотеку в Киеве без процентную, для начала сделайте хоть ,что то ( научитесь работать нормально) а не в телефоне тупить.....а потом жалуйтесь и бубните
Додано: Нед 12 лип, 2020 22:25
Новый ЗЕ-бот.
Зе-Чмо
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