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Марченко підтримав посилення
покарань за борги за комуналку

Марченко підтримав посилення покарань за борги за комуналку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 05:09

А почему не штрафуют предприятие которое 8 месяцев не выплачивает зароботную плату выплатят зарплату погасим коммуналку
prohodkaupr701
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 15:38

Re: Марченко підтримав посилення покарань за борги за комуна

pobytt написав:Коммунальные услуги - это прежде всего услуги. И нет никакого законного права вымогать ими пользоваться, если у потребителя нет средств на их оплату! Нет оплаты за усугу - прекратите ее оказывать! Разработайте законодательство прекращения оказания услуг. Например,отключение отопления. И не надо придумывать, что даже со срезанными батареями будет отапливаться помещение за счёт соседей и общих мест пользования. Сейчас теплоэнерго в городах и жэки, как рекитиры в 90-х, а государство их крышует. Ещё и на "счётчик" всех хотят поставить.


Как вы вообще представляете "срезать батареи" в чьей то квартире, никто никаких "мастеров" к себе не пустит, и будет прав, а иначе при вертикальной разводке никак. И даже если перекрыть/отрезать батареи, стояки никуда не денутся, и пользоваться чужим теплом он все равно будет.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 20:07

сначало обеспеч народ достойной зарплатой а потом что-то требуй! Вы там пишите что вам 47 тысяч не хватает а сами находитесь на исджевении у народа , получаете по 47 тысяч а в декларациях миллионы . Вам не стыдно совесть потеряли нет денег на пенсии заберите миллионы у иностранцев что живут за счёт Украины зарплаты больше чем у американского президента! Боитесь что воровать будет на пожизненно пару посадите остальные задуматься могут
vladyslavzimin06
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 21:42

Хватит тут фонить несчастные , вы хотите нехера ни делать ,не за что не платить, и что бы вам за это ничего не было, дайте им парковки в парадном каждому , зарплаты несусветные, ипотеку в Киеве без процентную, для начала сделайте хоть ,что то ( научитесь работать нормально) а не в телефоне тупить.....а потом жалуйтесь и бубните
mehtrpa
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 22:25

  mehtrpa написав:Хватит тут фонить несчастные , вы хотите нехера ни делать ,не за что не платить, и что бы вам за это ничего не было, дайте им парковки в парадном каждому , зарплаты несусветные, ипотеку в Киеве без процентную, для начала сделайте хоть ,что то ( научитесь работать нормально) а не в телефоне тупить.....а потом жалуйтесь и бубните

Новый ЗЕ-бот.
Зе-Чмо
p_a_l
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 02:07

Так дайте возможность людям подписывать двухсторонний договор, как в Европе. Ваши частные предприятия, за которые вы так радеете скатятся в ж***, из-за того что придётся бабло вкладывать в структуру, а не в карман, а иначе частным комунальщикам придётся доплачивать НАРОДУ. Но вы же сучары обосретесь. Пилить и воровать нечего будет. Что бы вы *** подохли голодной смертью. А бабло вам стало поперёк горла.
luk7910
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 04:53

Уголовники...эту власть пора вешать за их меры принятые , и заказы людей.
vasiliy40863
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 06:54

Когда будут санкции за невыплату заработной платы. Чем платить .
andre0638267746
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