Марченко підтримав посилення покарань за борги за комуналку

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Додано: Вів 14 лип, 2020 07:50
Сначала надо закон о Качестве на данных услуг. Затем о Геноциде населения и потом уже ужесточать..
Додано: Вів 14 лип, 2020 08:09
Если человек собирается отказаться от услуг централизованного отопления, то и пустит, и проводит к стояку. А сколько он потребляет тепла через транзитный стояк без батареи пусть киевтепло или иное энерго думает как установить такие счетчики - это его проблема раз взялось поставлять такую услугу.
Компания Ахметова ДТЕК несколько лет поставляла тепло и горячую воду киевлянам ничего не вкладывая в ремонт и так изношенной системы теплоснабжения, а 1,5 года назад договорившись с боксером сбросила ее обратно городу ,вернее, всем киевлянам, т.к. этот недо-мэр явно на этом только заработал.
Еще и умудрилась не передать переплаты глупых пенсов за тепло своровав их, а вот все долги благополучно перекочевали от ахметовского Киевэнерго в Киевтеплоэнерго
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