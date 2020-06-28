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Марченко підтримав посилення
покарань за борги за комуналку

Марченко підтримав посилення покарань за борги за комуналку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 07:50

Сначала надо закон о Качестве на данных услуг. Затем о Геноциде населения и потом уже ужесточать..
chtelmakh
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 08:09

  Faceless написав:
pobytt написав:Коммунальные услуги - это прежде всего услуги. И нет никакого законного права вымогать ими пользоваться, если у потребителя нет средств на их оплату! Нет оплаты за усугу - прекратите ее оказывать! Разработайте законодательство прекращения оказания услуг. Например,отключение отопления. И не надо придумывать, что даже со срезанными батареями будет отапливаться помещение за счёт соседей и общих мест пользования. Сейчас теплоэнерго в городах и жэки, как рекитиры в 90-х, а государство их крышует. Ещё и на "счётчик" всех хотят поставить.


Как вы вообще представляете "срезать батареи" в чьей то квартире, никто никаких "мастеров" к себе не пустит, и будет прав, а иначе при вертикальной разводке никак. И даже если перекрыть/отрезать батареи, стояки никуда не денутся, и пользоваться чужим теплом он все равно будет.


Если человек собирается отказаться от услуг централизованного отопления, то и пустит, и проводит к стояку. А сколько он потребляет тепла через транзитный стояк без батареи пусть киевтепло или иное энерго думает как установить такие счетчики - это его проблема раз взялось поставлять такую услугу.
Компания Ахметова ДТЕК несколько лет поставляла тепло и горячую воду киевлянам ничего не вкладывая в ремонт и так изношенной системы теплоснабжения, а 1,5 года назад договорившись с боксером сбросила ее обратно городу ,вернее, всем киевлянам, т.к. этот недо-мэр явно на этом только заработал.
Еще и умудрилась не передать переплаты глупых пенсов за тепло своровав их, а вот все долги благополучно перекочевали от ахметовского Киевэнерго в Киевтеплоэнерго
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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