Марченко підтримав посилення покарань за борги за комуналку
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pobytt написав:Коммунальные услуги - это прежде всего услуги. И нет никакого законного права вымогать ими пользоваться, если у потребителя нет средств на их оплату! Нет оплаты за усугу - прекратите ее оказывать! Разработайте законодательство прекращения оказания услуг. Например,отключение отопления. И не надо придумывать, что даже со срезанными батареями будет отапливаться помещение за счёт соседей и общих мест пользования. Сейчас теплоэнерго в городах и жэки, как рекитиры в 90-х, а государство их крышует. Ещё и на "счётчик" всех хотят поставить.
Как вы вообще представляете "срезать батареи" в чьей то квартире, никто никаких "мастеров" к себе не пустит, и будет прав, а иначе при вертикальной разводке никак. И даже если перекрыть/отрезать батареи, стояки никуда не денутся, и пользоваться чужим теплом он все равно будет.
Если человек собирается отказаться от услуг централизованного отопления, то и пустит, и проводит к стояку. А сколько он потребляет тепла через транзитный стояк без батареи пусть киевтепло или иное энерго думает как установить такие счетчики - это его проблема раз взялось поставлять такую услугу. Компания Ахметова ДТЕК несколько лет поставляла тепло и горячую воду киевлянам ничего не вкладывая в ремонт и так изношенной системы теплоснабжения, а 1,5 года назад договорившись с боксером сбросила ее обратно городу ,вернее, всем киевлянам, т.к. этот недо-мэр явно на этом только заработал. Еще и умудрилась не передать переплаты глупых пенсов за тепло своровав их, а вот все долги благополучно перекочевали от ахметовского Киевэнерго в Киевтеплоэнерго
pobytt написав:Коммунальные услуги - это прежде всего услуги. И нет никакого законного права вымогать ими пользоваться, если у потребителя нет средств на их оплату! Нет оплаты за усугу - прекратите ее оказывать! Разработайте законодательство прекращения оказания услуг. Например,отключение отопления. И не надо придумывать, что даже со срезанными батареями будет отапливаться помещение за счёт соседей и общих мест пользования. Сейчас теплоэнерго в городах и жэки, как рекитиры в 90-х, а государство их крышует. Ещё и на "счётчик" всех хотят поставить.
Как вы вообще представляете "срезать батареи" в чьей то квартире, никто никаких "мастеров" к себе не пустит, и будет прав, а иначе при вертикальной разводке никак. И даже если перекрыть/отрезать батареи, стояки никуда не денутся, и пользоваться чужим теплом он все равно будет.
Если человек собирается отказаться от услуг централизованного отопления, то и пустит, и проводит к стояку. А сколько он потребляет тепла через транзитный стояк без батареи пусть киевтепло или иное энерго думает как установить такие счетчики - это его проблема раз взялось поставлять такую услугу. Компания Ахметова ДТЕК несколько лет поставляла тепло и горячую воду киевлянам ничего не вкладывая в ремонт и так изношенной системы теплоснабжения, а 1,5 года назад договорившись с боксером сбросила ее обратно городу ,вернее, всем киевлянам, т.к. этот недо-мэр явно на этом только заработал. Еще и умудрилась не передать переплаты глупых пенсов за тепло своровав их, а вот все долги благополучно перекочевали от ахметовского Киевэнерго в Киевтеплоэнерго
А если не собирается и не платит, как это в основном и происходит?
shapo написав:Если человек собирается отказаться от услуг централизованного отопления, то и пустит, и проводит к стояку. А сколько он потребляет тепла через транзитный стояк без батареи пусть киевтепло или иное энерго думает как установить такие счетчики - это его проблема раз взялось поставлять такую услугу. Компания Ахметова ДТЕК несколько лет поставляла тепло и горячую воду киевлянам ничего не вкладывая в ремонт и так изношенной системы теплоснабжения, а 1,5 года назад договорившись с боксером сбросила ее обратно городу ,вернее, всем киевлянам, т.к. этот недо-мэр явно на этом только заработал. Еще и умудрилась не передать переплаты глупых пенсов за тепло своровав их, а вот все долги благополучно перекочевали от ахметовского Киевэнерго в Киевтеплоэнерго
Faceless написав:А если не собирается и не платит, как это в основном и происходит?
Тогда однозначно подавать в суд за неплатежи,но перед этим обязательно убрать коррупционную и монопольную составляющую из тарифов, установить справедливую цену для нищающего населения и законодательно утвердить порядок взыскания долгов за неуплату, включая конфискацию и выставление на торги имущества и недвижимости должника.