RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні скасують частину
пенсій: у Пенсійному фонді...

В Україні скасують частину пенсій: у Пенсійному фонді...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 15:34

В Україні скасують частину пенсій: у Пенсійному фонді...

Пропонуємо до обговорення:
Нововведення запрацює після запуску нової пенсійної реформи, яка набуде чинності на початку 2021 року.

Дивися повний текст В Україні скасують частину пенсій: у Пенсійному фонді розповіли, кому не пощастить.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89203
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Названо штрафи для мотоциклів, мопедів та скутерів в Україні
R2 » Суб 11 лип, 2020 14:05
0 30
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 лип, 2020 14:05
R2
Податки на квартири в Україні: кому доведеться віддати... 1, 2
R2 » П'ят 10 лип, 2020 20:44
10 1435
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 лип, 2020 11:55
freeze
Виплати за зеленим тарифом ВЕС в Україні в 1,5-2,5 рази...
R2 » П'ят 10 лип, 2020 16:23
1 86
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лип, 2020 16:23
sialeks

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (87580)
11.07.2020 16:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.