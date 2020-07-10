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В Україні скасують частину пенсій: у Пенсійному фонді...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 11 лип, 2020 15:34
Пропонуємо до обговорення:
Нововведення запрацює після запуску нової пенсійної реформи, яка набуде чинності на початку 2021 року.
Дивися повний текст В Україні скасують частину пенсій: у Пенсійному фонді розповіли, кому не пощастить
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