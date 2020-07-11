Нововведення запрацює після запуску нової пенсійної реформи, яка набуде чинності на початку 2021 року.
Дивися повний текст В Україні скасують частину пенсій: у Пенсійному фонді розповіли, кому не пощастить.
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Додано: Суб 11 лип, 2020 15:34
В Україні скасують частину пенсій: у Пенсійному фонді...
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Дивися повний текст В Україні скасують частину пенсій: у Пенсійному фонді розповіли, кому не пощастить.
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