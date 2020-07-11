Нововведення запрацює після запуску нової пенсійної реформи, яка набуде чинності на початку 2021 року.
Дивися повний текст В Україні скасують частину пенсій: у Пенсійному фонді розповіли, кому не пощастить.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 11 лип, 2020 15:34
В Україні скасують частину пенсій: у Пенсійному фонді...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні скасують частину пенсій: у Пенсійному фонді розповіли, кому не пощастить.
Додано: Суб 11 лип, 2020 15:34
Хто входить до тісного кола осіб, для яких збережеться право виходу на пенсію за вимогою років? Таємниця? Ті, в кого пенсії і так понад 10 тис?
Додано: Суб 11 лип, 2020 20:14
а нельзя ли было минимальную повысить на более ощутимую сумму, а максимальную на меньшую? просто как человеку пенсионеру, инвалиду выжить на 1712 гривен оплатить комуналку, купить продукты? а ну да они же пенсионеры и инвалиды полностью здоровые люди, которым не лекарства никуя пляять не надо, честно кроме как козлами их не назовешь, еще и в Европпу хотят позорище, аж противно
Додано: Суб 11 лип, 2020 21:16
Ну и кому не повезет ,не понятно. Где перечень? Не везёт в одном , то воры ,то дураки у руля.
Додано: Суб 11 лип, 2020 23:08
Да, если вырубать экономику, перекрывать бизнесу кислород, разорять предпринимателей не давая им работать под предлогом заботы о чьём то здоровье, то потом нечего удивляться, что бюджет пустой. Или наши гос мужи думали, игры в карантин сделают жизнь укр пенсионеров счастливее? Благими намерениями обезьяны с гранатой дорога вымощена только в ад
Додано: Нед 12 лип, 2020 05:30
Нехрен было за Зеленого голосовать , Вова оказался полным де*** ))))))))))))))))))))))))))
Додано: Нед 12 лип, 2020 07:37
"Обнулєніє" -це вихід, немає пенсіонерів, немає проблем. Впевнений, грошей вистачає, бракує розуму в управлінні бюджетом.
Додано: Нед 12 лип, 2020 08:32
Цікаво, чому маленькі пенсіі підвищуються на маленьку суму, а великі - у 10 разів більшу, при однаковому страховому стажі?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|