RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні скасують частину
пенсій: у Пенсійному фонді...

В Україні скасують частину пенсій: у Пенсійному фонді...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 15:34

В Україні скасують частину пенсій: у Пенсійному фонді...

Пропонуємо до обговорення:
Нововведення запрацює після запуску нової пенсійної реформи, яка набуде чинності на початку 2021 року.

Дивися повний текст В Україні скасують частину пенсій: у Пенсійному фонді розповіли, кому не пощастить.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89212
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 15:34

Хто входить до тісного кола осіб, для яких збережеться право виходу на пенсію за вимогою років? Таємниця? Ті, в кого пенсії і так понад 10 тис?
12xxxnadiaxxx12
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 30.06.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 20:14

а нельзя ли было минимальную повысить на более ощутимую сумму, а максимальную на меньшую? просто как человеку пенсионеру, инвалиду выжить на 1712 гривен оплатить комуналку, купить продукты? а ну да они же пенсионеры и инвалиды полностью здоровые люди, которым не лекарства никуя пляять не надо, честно кроме как козлами их не назовешь, еще и в Европпу хотят позорище, аж противно
antigopnik66673
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 11.07.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 21:16

Ну и кому не повезет ,не понятно. Где перечень? Не везёт в одном , то воры ,то дураки у руля.
lavrovkonstantin1776
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 11.07.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 21:37

Да,это серьезно.Дела,видно,совсем плохи...
Scotch
 
Повідомлень: 644
З нами з: 01.08.10
Подякував: 77 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 23:08

Да, если вырубать экономику, перекрывать бизнесу кислород, разорять предпринимателей не давая им работать под предлогом заботы о чьём то здоровье, то потом нечего удивляться, что бюджет пустой. Или наши гос мужи думали, игры в карантин сделают жизнь укр пенсионеров счастливее? Благими намерениями обезьяны с гранатой дорога вымощена только в ад
artango
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 04.06.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 00:57

Тільки вішати 3,14***, реформаторів.
Народ до 50років не доживає.
igonhort
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 28.06.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 05:30

Нехрен было за Зеленого голосовать , Вова оказался полным де*** ))))))))))))))))))))))))))
dovbnikov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 05.01.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 07:37

"Обнулєніє" -це вихід, немає пенсіонерів, немає проблем. Впевнений, грошей вистачає, бракує розуму в управлінні бюджетом.
yelinetskiy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 12.07.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 08:32

Цікаво, чому маленькі пенсіі підвищуються на маленьку суму, а великі - у 10 разів більшу, при однаковому страховому стажі?
1955splash
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 12.07.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Названо штрафи для мотоциклів, мопедів та скутерів в Україні 1, 2
R2 » Суб 11 лип, 2020 14:05
11 742
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 лип, 2020 09:53
koliaromaha
Виплати за зеленим тарифом ВЕС в Україні в 1,5-2,5 рази...
R2 » П'ят 10 лип, 2020 16:23
3 104
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 лип, 2020 08:10
windenergy
Податки на квартири в Україні: кому доведеться віддати... 1, 2
R2 » П'ят 10 лип, 2020 20:44
18 1958
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 лип, 2020 00:09
vladyslavzimin06

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (25231)
12.07.2020 10:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.