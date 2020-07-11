RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні скасують частину
пенсій: у Пенсійному фонді...

В Україні скасують частину пенсій: у Пенсійному фонді...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 10:45

  dovbnikov написав:Нехрен было за Зеленого голосовать

Можно подумать, что Петро чем-то отличался )) Достаточно вспомнить его "Роттердамы+++", КЗОТ, Закон "О рынке электрической энергии" и остальные - всё это было направлено на повышение благосостояния народа?
По сути, что у тех, что у этих - только бизнес и ничего личного.
PSL
 
Повідомлень: 215
З нами з: 26.12.16
Подякував: 7 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 10:52

вот вот . От смены упаковки - содержание (на меняется)

  PSL написав:
  dovbnikov написав:Нехрен было за Зеленого голосовать

Можно подумать, что Петро чем-то отличался )) Достаточно вспомнить его "Роттердамы+++", КЗОТ, Закон "О рынке электрической энергии" и остальные - всё это было направлено на повышение благосостояния народа?
По сути, что у тех, что у этих - только бизнес и ничего личного.
Марта
 
Повідомлень: 133
З нами з: 24.11.15
Подякував: 87 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Податки на квартири в Україні: кому доведеться віддати... 1, 2
R2 » П'ят 10 лип, 2020 20:44
19 2052
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 лип, 2020 10:57
GALeon
Названо штрафи для мотоциклів, мопедів та скутерів в Україні 1, 2
R2 » Суб 11 лип, 2020 14:05
12 853
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 лип, 2020 10:20
makslogvinovskij
Виплати за зеленим тарифом ВЕС в Україні в 1,5-2,5 рази...
R2 » П'ят 10 лип, 2020 16:23
3 107
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 лип, 2020 08:10
windenergy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (25232)
12.07.2020 12:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.