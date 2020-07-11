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В Україні скасують частину пенсій: у Пенсійному фонді...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 12 лип, 2020 10:45
dovbnikov написав:
Нехрен было за Зеленого голосовать
Можно подумать, что Петро чем-то отличался )) Достаточно вспомнить его "Роттердамы+++", КЗОТ, Закон "О рынке электрической энергии" и остальные - всё это было направлено на повышение благосостояния народа?
По сути, что у тех, что у этих - только бизнес и ничего личного.
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Додано: Нед 12 лип, 2020 10:52
PSL написав: dovbnikov написав:
Нехрен было за Зеленого голосовать
Можно подумать, что Петро чем-то отличался )) Достаточно вспомнить его "Роттердамы+++", КЗОТ, Закон "О рынке электрической энергии" и остальные - всё это было направлено на повышение благосостояния народа?
По сути, что у тех, что у этих - только бизнес и ничего личного.
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