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В Україні скасують частину
пенсій: у Пенсійному фонді...

В Україні скасують частину пенсій: у Пенсійному фонді...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 10:45

  dovbnikov написав:Нехрен было за Зеленого голосовать

Можно подумать, что Петро чем-то отличался )) Достаточно вспомнить его "Роттердамы+++", КЗОТ, Закон "О рынке электрической энергии" и остальные - всё это было направлено на повышение благосостояния народа?
По сути, что у тех, что у этих - только бизнес и ничего личного.
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 17:10

Я, как и все пенсионеры МВД Украины - выражаю возмущение, почему при очередном перерасчете пенсий в Украине не учли военных пенсионеров? Ведь военные пенсии уже на протяжении более двух лет остаются неизменными! Что происходит у нас в стране? Почему всем повышают, кроме военных? Почему молчат власти и депутаты?
Почему 50-ти процентная скидка на оплату стоимости жилищно-коммунальных услуг в отношении пенсионеров МВД в нарушение статьи 22 Конституции Украины отменена? Или Основной Закон у нас, в Украине, уже не действует?!
12.07.2020г.
ivan-petrenko-2016
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 18:18

  ivan-petrenko-2016 написав:Я, как и все пенсионеры МВД Украины - выражаю возмущение, почему при очередном перерасчете пенсий в Украине не учли военных пенсионеров? Ведь военные пенсии уже на протяжении более двух лет остаются неизменными! Что происходит у нас в стране? Почему всем повышают, кроме военных? Почему молчат власти и депутаты?
Почему 50-ти процентная скидка на оплату стоимости жилищно-коммунальных услуг в отношении пенсионеров МВД в нарушение статьи 22 Конституции Украины отменена? Или Основной Закон у нас, в Украине, уже не действует?!
12.07.2020г.

Это ж какой такой войны вы военный пенсионер?
Faceless
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