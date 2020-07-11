В Україні скасують частину пенсій: у Пенсійному фонді...

Додано: Нед 12 лип, 2020 18:53

Faceless написав: ivan-petrenko-2016 написав: Я, как и все пенсионеры МВД Украины - выражаю возмущение, почему при очередном перерасчете пенсий в Украине не учли военных пенсионеров? Ведь военные пенсии уже на протяжении более двух лет остаются неизменными! Что происходит у нас в стране? Почему всем повышают, кроме военных? Почему молчат власти и депутаты?

Почему 50-ти процентная скидка на оплату стоимости жилищно-коммунальных услуг в отношении пенсионеров МВД в нарушение статьи 22 Конституции Украины отменена? Или Основной Закон у нас, в Украине, уже не действует?!

12.07.2020г. Я, как и все пенсионеры МВД Украины - выражаю возмущение, почему при очередном перерасчете пенсий в Украине не учли военных пенсионеров? Ведь военные пенсии уже на протяжении более двух лет остаются неизменными! Что происходит у нас в стране? Почему всем повышают, кроме военных? Почему молчат власти и депутаты?Почему 50-ти процентная скидка на оплату стоимости жилищно-коммунальных услуг в отношении пенсионеров МВД в нарушение статьи 22 Конституции Украины отменена? Или Основной Закон у нас, в Украине, уже не действует?!12.07.2020г.

Это ж какой такой войны вы военный пенсионер? Это ж какой такой войны вы военный пенсионер?

Вот этой войны,, посколькуЗакон УкраїниПраво на пенсійне забезпечення на умовах цього Закону мають звільнені зі служби (крім випадків призначення пенсії в разі втрати годувальника дружині (чоловіку) з урахуванням вимог частини п’ятої статті 30 цього Закону, яка призначається незалежно від звільнення зі служби):{Абзац перший статті 1-2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1678-VIII від 18.10.2016}особи офіцерського складу, прапорщики і мічмани, військовослужбовці надстрокової служби та військової служби за контрактом;особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України, поліцейські, співробітники Служби судової охорони, особи начальницького складу податкової міліції, особи начальницького і рядового складу Державної кримінально-виконавчої служби України, особи начальницького і рядового складу органів і підрозділів цивільного захисту;{Пункт "б" статті 1-2 із змінами, внесеними згідно із Законами № 901-VIII від 23.12.2015, № 2509-VIII від 12.07.2018}особи із числа військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань, органів державної безпеки і внутрішніх справ колишнього Союзу РСР, Національної гвардії України, Прикордонних військ України, військ цивільної оборони України;особи начальницького і рядового складу державної пожежної охорони, особи начальницького і рядового складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;{Пункт "г" статті 1-2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 879-VI від 15.01.2009}громадяни інших держав із числа військовослужбовців збройних сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства цих держав, які постійно проживають в Україні, і відповідно до міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, їх пенсійне забезпечення здійснюється згідно із законодавством держави, на території якої вони проживають;особи, зазначені у статтях 3 і 4 цього Закону;особи із числа військовослужбовців строкової служби та члени сімей осіб офіцерського складу, прапорщиків і мічманів, військовослужбовців надстрокової служби і військової служби за контрактом та деяких інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, у передбачених цим Законом випадках;державні службовці та працівники навчальних, медичних закладів та науково-дослідних установ Міністерства внутрішніх справ України або поліції з числа колишніх працівників міліції, які станом на день опублікування Закону України "Про Національну поліцію" проходили службу в органах внутрішніх справ та мали календарну вислугу не менше п’яти років і продовжили роботу в Міністерстві внутрішніх справ України або поліції (їх територіальних органах, закладах та установах) на посадах, що заміщуються державними службовцями відповідно до Закону України "Про державну службу", а в навчальних, медичних закладах та науково-дослідних установах - на будь-яких посадах.{Статтю 1-2 доповнено пунктом "ж" згідно із Законом № 580-VIII від 02.07.2015}{Закон доповнено статтею 1-2 згідно із Законом № 3591-IV від 04.04.2006}