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В Україні скасують частину
пенсій: у Пенсійному фонді...

В Україні скасують частину пенсій: у Пенсійному фонді...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 10:45

  dovbnikov написав:Нехрен было за Зеленого голосовать

Можно подумать, что Петро чем-то отличался )) Достаточно вспомнить его "Роттердамы+++", КЗОТ, Закон "О рынке электрической энергии" и остальные - всё это было направлено на повышение благосостояния народа?
По сути, что у тех, что у этих - только бизнес и ничего личного.
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 17:10

Я, как и все пенсионеры МВД Украины - выражаю возмущение, почему при очередном перерасчете пенсий в Украине не учли военных пенсионеров? Ведь военные пенсии уже на протяжении более двух лет остаются неизменными! Что происходит у нас в стране? Почему всем повышают, кроме военных? Почему молчат власти и депутаты?
Почему 50-ти процентная скидка на оплату стоимости жилищно-коммунальных услуг в отношении пенсионеров МВД в нарушение статьи 22 Конституции Украины отменена? Или Основной Закон у нас, в Украине, уже не действует?!
12.07.2020г.
ivan-petrenko-2016
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 18:18

  ivan-petrenko-2016 написав:Я, как и все пенсионеры МВД Украины - выражаю возмущение, почему при очередном перерасчете пенсий в Украине не учли военных пенсионеров? Ведь военные пенсии уже на протяжении более двух лет остаются неизменными! Что происходит у нас в стране? Почему всем повышают, кроме военных? Почему молчат власти и депутаты?
Почему 50-ти процентная скидка на оплату стоимости жилищно-коммунальных услуг в отношении пенсионеров МВД в нарушение статьи 22 Конституции Украины отменена? Или Основной Закон у нас, в Украине, уже не действует?!
12.07.2020г.

Это ж какой такой войны вы военный пенсионер?
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 18:53

  Faceless написав:
  ivan-petrenko-2016 написав:Я, как и все пенсионеры МВД Украины - выражаю возмущение, почему при очередном перерасчете пенсий в Украине не учли военных пенсионеров? Ведь военные пенсии уже на протяжении более двух лет остаются неизменными! Что происходит у нас в стране? Почему всем повышают, кроме военных? Почему молчат власти и депутаты?
Почему 50-ти процентная скидка на оплату стоимости жилищно-коммунальных услуг в отношении пенсионеров МВД в нарушение статьи 22 Конституции Украины отменена? Или Основной Закон у нас, в Украине, уже не действует?!
12.07.2020г.

Это ж какой такой войны вы военный пенсионер?

Вот этой войны, Faceless, поскольку "бывших" не бывает!

Закон України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2262-12#Text)

Стаття 1-2. Особи, які мають право на пенсійне забезпечення на умовах цього Закону

Право на пенсійне забезпечення на умовах цього Закону мають звільнені зі служби (крім випадків призначення пенсії в разі втрати годувальника дружині (чоловіку) з урахуванням вимог частини п’ятої статті 30 цього Закону, яка призначається незалежно від звільнення зі служби):

{Абзац перший статті 1-2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1678-VIII від 18.10.2016}

а) особи офіцерського складу, прапорщики і мічмани, військовослужбовці надстрокової служби та військової служби за контрактом;

б) особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України, поліцейські, співробітники Служби судової охорони, особи начальницького складу податкової міліції, особи начальницького і рядового складу Державної кримінально-виконавчої служби України, особи начальницького і рядового складу органів і підрозділів цивільного захисту;

{Пункт "б" статті 1-2 із змінами, внесеними згідно із Законами № 901-VIII від 23.12.2015, № 2509-VIII від 12.07.2018}

в) особи із числа військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань, органів державної безпеки і внутрішніх справ колишнього Союзу РСР, Національної гвардії України, Прикордонних військ України, військ цивільної оборони України;

г) особи начальницького і рядового складу державної пожежної охорони, особи начальницького і рядового складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;

{Пункт "г" статті 1-2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 879-VI від 15.01.2009}

д) громадяни інших держав із числа військовослужбовців збройних сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства цих держав, які постійно проживають в Україні, і відповідно до міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, їх пенсійне забезпечення здійснюється згідно із законодавством держави, на території якої вони проживають;

е) особи, зазначені у статтях 3 і 4 цього Закону;

є) особи із числа військовослужбовців строкової служби та члени сімей осіб офіцерського складу, прапорщиків і мічманів, військовослужбовців надстрокової служби і військової служби за контрактом та деяких інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, у передбачених цим Законом випадках;

ж) державні службовці та працівники навчальних, медичних закладів та науково-дослідних установ Міністерства внутрішніх справ України або поліції з числа колишніх працівників міліції, які станом на день опублікування Закону України "Про Національну поліцію" проходили службу в органах внутрішніх справ та мали календарну вислугу не менше п’яти років і продовжили роботу в Міністерстві внутрішніх справ України або поліції (їх територіальних органах, закладах та установах) на посадах, що заміщуються державними службовцями відповідно до Закону України "Про державну службу", а в навчальних, медичних закладах та науково-дослідних установах - на будь-яких посадах.

{Статтю 1-2 доповнено пунктом "ж" згідно із Законом № 580-VIII від 02.07.2015}

{Закон доповнено статтею 1-2 згідно із Законом № 3591-IV від 04.04.2006}
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 09:31

Красти потрібно меньше і олігархів типу Бені відлучити від корита з пирогом.
pmtrop
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 12:21

Ну тут и коту понятно кому оставят надбавки всем чинушам а работяги которые пахали в шахтах и на заводах гробя свое здоровье все добавки уберут ! Почему минималка на 74 гр а максималка на 774 гр повышать так всем одинаково, а то чиновникам которые вообще не нуждаются в ней так как навпровали до отвала в 10 раз больше ,так вы и комуналку сделайте им больше . Стоп ты творишь сучий потрох чтож ты свой народ так не любиш . Твои выродки в Раде так и смотрят в свой карман . Переведи их на минималку и посмотриш как они начнут экономику подымать при советском союзе чиновник получал меньше чем работяга и инженер и был результат все строилось не воровали потому что сажали не смотрели коммунист ты или нет партийным больше сроки давали . Услыш свой народ!
vladyslavzimin06
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