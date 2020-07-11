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В Україні скасують частину
пенсій: у Пенсійному фонді...

В Україні скасують частину пенсій: у Пенсійному фонді...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 17:36

Igneus
Це все відрижки древнющого пенсійного забезпечення СРСР . Умови у військових тоді були далеко не ті , що зараз . Це все треба міняти в принципі - всіх на однакові умови . А не окремо судді - у яких взагалі пенсії немає ... Тільки забезпечення пожиттєве ...
Puente
 
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