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В Мінюсті розповіли про
підводні камені реєстрації...

В Мінюсті розповіли про підводні камені реєстрації...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 17:11

В Мінюсті розповіли про підводні камені реєстрації...

Пропонуємо до обговорення:
Інформацію оприлюднили у прес-службі відомства.

Дивися повний текст В Мінюсті розповіли про підводні камені реєстрації договору купівлі-продажу нерухомого майна.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 17:11

Что за хре....нь несет минюст)) уже почти вовсем мире договора на коленке подписивают и сами регистрируют без нотариусов и лишний бюрократии которую сам минюст и создает! Думать то нечего, просто скопировать процес как в европе...
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