Інформацію оприлюднили у прес-службі відомства.
Дивися повний текст В Мінюсті розповіли про підводні камені реєстрації договору купівлі-продажу нерухомого майна.
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Додано: Суб 11 лип, 2020 17:11
В Мінюсті розповіли про підводні камені реєстрації...
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Дивися повний текст В Мінюсті розповіли про підводні камені реєстрації договору купівлі-продажу нерухомого майна.
Додано: Суб 11 лип, 2020 17:11
Что за хре....нь несет минюст)) уже почти вовсем мире договора на коленке подписивают и сами регистрируют без нотариусов и лишний бюрократии которую сам минюст и создает! Думать то нечего, просто скопировать процес как в европе...
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