1 липня мала запрацювати оцінка майна без необхідності залучення оцінювача
Дивися повний текст Нові правила оцінки житла: ризики нової системи.
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Додано: Суб 11 лип, 2020 18:32
Нові правила оцінки житла: ризики нової системи
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нові правила оцінки житла: ризики нової системи.
Додано: Суб 11 лип, 2020 18:32
есть такие оценщики которые физически проверяют недвижку)) сравнение цен в интернете они назвали оценкою) полностью навязаный побор дельцов с минюста
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