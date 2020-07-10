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Дивися повний текст Ріелтори б'ють на сполох через новий закон про нерухомість.
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Додано: Суб 11 лип, 2020 19:27
Ріелтори б'ють на сполох через новий закон про нерухомість
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Дивися повний текст Ріелтори б'ють на сполох через новий закон про нерухомість.
Додано: Суб 11 лип, 2020 19:27
Конституційного права власності на особисте майно пересічні позбуваються в момент вимоги Держави сплатити податі за володіння цим майном.
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