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Ріелтори б'ють на сполох через
новий закон про нерухомість

Ріелтори б'ють на сполох через новий закон про нерухомість
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 19:27

Ріелтори б'ють на сполох через новий закон про нерухомість

Пропонуємо до обговорення:
Співпраця з ріелторами або брокерами буде обов'язковою.

Дивися повний текст Ріелтори б'ють на сполох через новий закон про нерухомість.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 19:27

Конституційного права власності на особисте майно пересічні позбуваються в момент вимоги Держави сплатити податі за володіння цим майном.
awant
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 20:42

Даже жадный порох до этого не дошел."Рехформаторы" остановитесь.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 21:15

А мне с женой без риелтора можно спать или нет? Свечку кто должен держать?
И волнует второй вопрос. В туалет как ходить?
p_a_l
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 21:49

У руля страны мафия,больше сказать нечего.И Зеленский,улыбаясь,подпишет этот закон.Кстати,услуги,риелторов вырастут обязательно,ведь теперь без них нельзя.
Scotch
 
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